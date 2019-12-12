Otomobili uçurumdan yuvarlayarak eşinin ölmesiyle ilgili yargılanan sanık 'akıllı' çıktı

Mudanya ilçesinde 2009 yılının Kasım ayında yaşanan kazada eski CHP İl Başkanı Hakan Aşlar'ın oğlu Batuhan Aşlar'ın kullandığı otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada Aşlar'ın beraberinde bulunan eşi Esra Aşlar, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan Batuhan Aşlar, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturma sonunda ise hakkında 'eşinin ölümüne neden olduğu' suçlamasıyla Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sonunda mahkeme 2011 yılında verdiği kararında Aşlar'ı beraat ettirdi. Karar temyiz edildi. Dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, suçun 'kasten adam öldürmek' olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirerek kararı bozdu.

Bozma kararı üzerine yeniden yapılan yargılama 2014 yılında sonuçlandı. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Aşlar, kararla birlikte tutuklandı. Dosya bir kez daha temyize gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, ikinci kez görüştüğü dosyada yargılama sırasında sanığın akıl sağlığıyla ilgili Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporların çelişkili olduğunu bildirerek kararı yeniden bozdu.

ADLİ TIP 'AKILLI' DEDİ

Bir kez daha yargılanmasına başlanılan tutuklu sanık Batuhan Aşlar için İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu'ndan daha önceki çelişkinin giderilmesi ve sanığın cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor istendi. Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Aşlar, olayın intihar girişimi değil, trafik kazası olduğunu ifade ederek beraatini talep etti.

Mahkeme başkanı, duruşmada İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu'ndan istenilen raporun geldiğini bildirdi. Başkan, okuduğu raporda sanığın akli dengesinin yerinde olduğunun bildirildiğini kaydetti. Rapor üzerine görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, ağırlaştırılmış müebbet cezası verilip bu cezanın iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çevrilmesini talep etti. Sanık avukatının raporla ilgili ve savunma için süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.