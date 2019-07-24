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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale) (DHA) - İHA
24.07.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Müzisyenin feci ölümü! Son paylaşımı yürek burktu

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Müzisyenin feci ölümü! Son paylaşımı yürek burktu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Gökhan Yılmaz, kullandığı otomobilin 40 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdi. Yılmaz sosyal medyadaki son mesajında "Hiç bir haksızlık yoktur ki cezasız kalmasın. Sen Allah'a havale et, bırak intikamını "O" alsın" diye yazmış.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Küçükkuyu beldesi Arıklı köyünde meydana geldi. Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti’nde tatilini geçiren ve burada gençlere ders veren müzisyen Gökhan Yılmaz, yönetimindeki 17 PJ 567 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye karşın Gökhan Yılmaz kurtarılamadı.

Jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Müzisyenin feci ölümü Son paylaşımı yürek burktu

Asos'ta müzik dersleri veren ve bir çok ünlü sanatçıyla birlikte çalışan Gökhan Yılmaz'ın sosyal medyadaki son mesajında, "Üzülme, için yandığı halde sabredebiliyorsan ya hani, kabullenmediğin halde yine de susabiliyorsun ya hani. Haketmediğini bildiğin halde yine de imtihandır deyip, sükut edebiliyorsun ya hani. Üzülme Allah hepsini görüyor. Sen içini ferah tut. Hiç bir haksızlık yoktur ki cezasız kalmasın. Sen Allah'a havale et. Bırak intikamını "O" alsın" diye yazdığı görüldü. 

Müzisyenin feci ölümü Son paylaşımı yürek burktu

Sevenleri vefat haberi üzerine sosyal medyada başsağlığı mesajları yayınladılar.

Müzisyenin feci ölümü Son paylaşımı yürek burktu

 

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