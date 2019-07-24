Müzisyenin feci ölümü! Son paylaşımı yürek burktu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Gökhan Yılmaz, kullandığı otomobilin 40 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdi. Yılmaz sosyal medyadaki son mesajında "Hiç bir haksızlık yoktur ki cezasız kalmasın. Sen Allah'a havale et, bırak intikamını "O" alsın" diye yazmış.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Küçükkuyu beldesi Arıklı köyünde meydana geldi. Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti’nde tatilini geçiren ve burada gençlere ders veren müzisyen Gökhan Yılmaz, yönetimindeki 17 PJ 567 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye karşın Gökhan Yılmaz kurtarılamadı.
Jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Asos'ta müzik dersleri veren ve bir çok ünlü sanatçıyla birlikte çalışan Gökhan Yılmaz'ın sosyal medyadaki son mesajında, "Üzülme, için yandığı halde sabredebiliyorsan ya hani, kabullenmediğin halde yine de susabiliyorsun ya hani. Haketmediğini bildiğin halde yine de imtihandır deyip, sükut edebiliyorsun ya hani. Üzülme Allah hepsini görüyor. Sen içini ferah tut. Hiç bir haksızlık yoktur ki cezasız kalmasın. Sen Allah'a havale et. Bırak intikamını "O" alsın" diye yazdığı görüldü.
Sevenleri vefat haberi üzerine sosyal medyada başsağlığı mesajları yayınladılar.
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