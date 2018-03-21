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    Otomobili kullanan güvenlik görevlisini husumetlileri sanıp vurmuşlar

    Tolga YANIK/KONYA (DHA)
    21.03.2018 - 13:54 | Son Güncelleme:

    KONYA’da Erdinç Koyuncu’nun (44), 12 gün önce otomobille giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasıyla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesinde Koyuncu’yu husumetli oldukları otomobilin sahibi Serdar A. zannedip, vurduklarını söyledi.

    Olay, geçen 9 Mart günü merkez Meram İlçesi Saadet Mahallesi Ahmet Özcan Caddesi’nde meydana geldi. Havzan Mahallesi’nde bir sitede oturan Serdar A., otomobilinin anahtarını verdiği, sitenin güvenlik görevlisi Erdinç Koyuncu’dan bir misafirini evine bırakmasını istedi. Serdar A.nın misafirini bırakmak için 42 BMV 32 plakalı otomobille yola çıkan Koyuncu’ya başka bir araçtan ateş açıldı. Koyuncu, başına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı, yanındaki kişi ise yara almadan kurtuldu. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Koyuncu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

    Otomobili kullanan güvenlik görevlisini husumetlileri sanıp vurmuşlar

    GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

    Çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Şüphelilerin beyaz renkli bir kamyonetle ateş ettikten sonra Antalya Çevre Yolu'na doğru kaçtıkları tespit edildi. Polis, plakasını belirlediği araçta Fettah D. (31), ağabeyi İsmail D. (33) ve arkadaşı Ozan B.’nin (39) olduğunu saptadı.

    Otomobili kullanan güvenlik görevlisini husumetlileri sanıp vurmuşlarÖNCE ANTALYA’YA ARDINDAN SAMSUN’A KAÇMIŞLAR

    Polis, iki kardeşin olayın ardından Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 gün kiraladıkları evde kaldıktan sonra olaya karıştığı ileri sürülen akrabası M.D. (17) ile birlikte Samsun’a gittiklerini saptadı. Ozan B.’nin de yine olayı karıştığı iddia edilen Durmuş D. ile Konya’da saklandığını belirledi. Polis, Samsun ve Konya’da düzenlediği operasyonla 5 kişiyi gözaltına aldı.

    Otomobili kullanan güvenlik görevlisini husumetlileri sanıp vurmuşlarEmniyete götürülen şüpheliler ifadelerinde, Koyuncu’yu husumetli oldukları otomobilin sahibi Serdar A. zannedip vurduklarını söyledi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

    Etiketler: Konya , Erdinç Koyuncu , silahlı saldırı , gündem
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