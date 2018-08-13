Otomobili böyle kullandı! Polis her yerde onu arıyor
Konya'da bir sürücü, tavanına oturduğu otomobili ayaklarıyla kontrol etmeye çalışırken görüntülendi. Polis şimdi her yerde 42 CSE 94 plakalı otomobilin sürücüsünü arıyor...
Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kudüs Caddesi'nde seyreden 42 CSE 94 plakalı otomobilin üzerinde oturan kişi, ayaklarıyla direksiyonu kontrol etmeye çalışırken görüldü.
Yaptığı hareketle trafikte tehlike yaratan sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı. Görüntülendiğini fark eden sürücü, yoluna devam etti.
Görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin, sürücüye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.
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