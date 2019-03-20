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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KONYA (İHA)
20.03.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Kahreden olay! 4 yaşındaki çocuğun bacağı koptu...

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Konya Ankara il sınırı yakınlarında seyir halindeki otomobilin arka kapısını açtığı iddia edilen 4 yaşındaki çocuk, yola yuvarlanarak bariyerlere çarptı. Bacağı kopan küçük çocuk hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bitlis'e giden Cezmi E. idaresindeki 23 FV 727 plakalı otomobilin arka koltuğunda annesi Zeynep E.'nin yanında kardeşiyle birlikte uyuyan 4 yaşındaki A.E., iddiaya göre uyandıktan hemen sonra aracın kapısını açtı. Kapının açılmasıyla aracı süren baba Cezmi E. ile anne Zeynep E. telaşa kapıldı. Bu sırada açılan kapıdan yola savrulan küçük çocuk, yuvarlanarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuğun sağ bacağı koptu.

Aracını durdurup çocuklarına yardıma giden babanın haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Küçük çocuğun bacağının koptuğunu gören anne Zeynep E. ile aracın ön koltuğunda oturan babaanne Fatma E., (59) fenalaşarak sinir krizi geçirdi.

Bacağı kopan küçük çocuk, kopan bacağıyla birlikte çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, özel bir kutuya konulan bacağıyla birlikte hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi. Yaşanan olay sonrası fenalaşan babaanne Fatma E. ile 6 yaşındaki diğer torunu H.E. ile birlikte Kulu Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahreden olay 4 yaşındaki çocuğun bacağı koptu...


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