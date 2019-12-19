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Yusuf ÇINAR/ÇORUM (DHA)
19.12.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Otomobilde sahte külçe altın ele geçirildi

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Otomobilde sahte külçe altın ele geçirildi

Çorum'da bir otomobilde yapılan aramada üzerlerinde figürler bulunan iki parça halinde 6 kilo 245 gram ağırlığında sahte külçe altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobilde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada ön kaput içerisinde poşette zulalanmış iki parça halinde üzerlerinde figürler bulunan 6 kilo 245 gram ağırlığında sahte külçe altın ele geçirildi. Otomobildeki N.D., Ö.A., R.G. ve H.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki İfadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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