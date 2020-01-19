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İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2020 - 10:47,Son Güncelleme:/

Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

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Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

İZMİT’te anne ve babasının araçtan inmesinin ardından kapıların otomatik olarak kilitlenmesi nedeniyle otomobil içerisinde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı.

Olay, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Markete gitmek için otomobilden inen anne ve baba anahtarı aracın içerisinde unuttu. Otomobilin bir süre sonra kapılarının otomatik olarak kilitlenmesi sonucu aracın sol arka koltuğundaki çocuk koltuğunda oturan Çağıl bebek, mahsur kaldı. Aracın kapılarını açamayan aile itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğa zarar vermemek için aracın sağ arka camını ailenin izniyle kırarak kapıyı açtı. İtfaiye ekibi Çağıl bebeği ailesine teslim edip, çikolata verdi.

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