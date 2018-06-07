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    Otomobilde mahsur kalan bebeğe annesi camdan çizgi film izletti

    DHA
    07.06.2018 - 21:27 | Son Güncelleme:

    Bolu'da, kapıları otomatik kilitlenen otomobilde yaklaşık yarım saat mahsur kalan 1 yaşındaki Ravza bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne, bebeğin korkmaması için kurtarılıncaya kadar camdan cep telefonu ile çizgi film izletti.

    Otomobilleri ile Borazanlar Mahallesi 404. Sokak üzerinde bulunan evlerinin önüne gelen ve ismi öğrenilemeyen aile, aracın içindeki eşyaları indirdikleri esnada otomobilin kapıları otomatik olarak kilitlendi. Aile, anahtarın otomobilin içinde kaldığını ve bebeklerinin de araçta mahsur kaldığını fark ederek itfaiyeden yardım istedi.

    Otomobilde mahsur kalan bebeğe annesi camdan çizgi film izletti

    Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, bebeğin kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri çalışma yaptığı esnada, bebeğin annesi çocuğunun korkmaması için aracın camından cep telefonu ile çizgi film izlettirdi. Otomobilin arka kısmında bulunan küçük camı bantlayarak kıran itfaiye ekipleri, bebeği araçtan çıkardı.

    Otomobilde mahsur kalan bebeğe annesi camdan çizgi film izletti

    Bu esnada olay yerine gelen ve bebeğin dedesi olduğu öğrenilen kişi, itfaiye ekiplerine tepki göstererek, "Aracın camını biz de kırardık. Neden camı kırdınız" dedi.

    Otomobilde mahsur kalan bebeğe annesi camdan çizgi film izletti

    İtfaiye ekipleri, kendilerine tepki gösteren adamı sakinleştirerek, olayı anlatmak için çaba harcadı.

    Etiketler: bebek , otomobil , son dakika , haberler
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