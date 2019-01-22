Otomobil tırın altına girdi! Feci ölüm...
Şırnak'ın İdil ilçesinde tıra arkadan çarpıp, dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Feyzullah Yıldırım (35), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde İpekyolu üzerinde bulunun Çığır köyü yakınlarında meydana geldi. Feyzullah Yıldırım yönetimindeki 73 EC 734 plakalı otomobil, önünde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tıra çarptı. Tırın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. Feyzullah Yıldırım'ın cansız bedeni, ihbarla gelen itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılıp, otopsi için morga konuldu. TIR şoförünün ise gözaltına alındığı belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle