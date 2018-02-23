Otomobil TIR’a çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında, Alaşehir- Salihli karayolu Kavaklıdere mevkiinde meydana geldi. Salihli’den Alaşehir yönüne giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 TA 7884 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında duran Mehmet İnal’a ait 45 VY 421 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Selahattin Dönmez (31) ile amcaoğlu olan İsmail Sunal (28) ve Yaşar Sunal (25) öldü, Serhat Doymaz (26) ve Okan Tamkan (32) ise yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin cesetleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kondu.



TIR şoförü Mehmet İnalifadesine başvurulmak üzere Alaşehir Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.