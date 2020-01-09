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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne) (DHA)
Haber Giriş: 09.01.2020 - 16:33,Son Güncelleme:/

Otomobil takla attı, sürücü kaçtı

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Otomobil takla attı, sürücü kaçtı

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı. Sürücü, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkıp kaçtı.

İspat Cami Mahallesi, Kurtuluş Caddesi'nde seyir halinde olan 22 FB 836 plakalı otomobil, henüz kimliği belli olmayan sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, sürücünün ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkıp kaçtığını belirledi.

Polis, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken maddi hasar oluşan otomobil, yapılan incelemenin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

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