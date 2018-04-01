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    Otomobil takla attı, ehliyetsiz sürücüsü yara almadan kurtuldu

    Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
    01.04.2018 - 06:59 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Fatih'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkıp takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

    Kaza, Fatih Millet caddesi üzerinde Unkapanı istikametinde, saat 03:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Ömür Çelik S. yönetimindeki 34 HJ 2623 plakalı araç,  Unkapanı istikametine seyir halinde ilerlerken, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ali A. yönetimindeki 34 TKB 73 plakalı ticari taksiye arkadan çarparak savruldu.

    TRAFİK LAMBALARINA ÇARPARAK TAKLA ATTI

    Ticari taksiye çarpan otomobil savrularak trafik lambalarının bulunduğu direğe çarparak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücüler kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri iki sürücünün kazadan yara almadıklarını belirlerken ehliyetsiz sürücü Ömer Çelik S. olay yerine gelen ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.  Kaza nedeniyle oluşan trafiği polis ekipleri tek şeritten sağladı. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinen kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: istanbul , Trafik kazası , gündem
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