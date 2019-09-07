Otomobil takla attı! Burcu ve Kübra'nın acı sonu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtomobil takla attı! Burcu ve Kübra'nın acı sonu
GeriGündem Otomobil takla attı! Burcu ve Kübra'nın acı sonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
07.09.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

Otomobil takla attı! Burcu ve Kübra'nın acı sonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomobil takla attı! Burcu ve Kübra'nın acı sonu

Kastamonu-Daday karayolu Gölköy köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada emniyet kemeri takılı olmadığı anlaşılan iki üniversiteli genç kız hayatını kaybetti, 2 kişide yaralandı.

Daday ilçesinden Kastamonu’ya gelen Refik İlhan Abazalı yönetimindeki 19 AAJ 663 plakalı otomobil, Gölköy köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen otomobilde sürücü Refik İlhan Abazalı (26) ile Muhammed Mücahit Kızılarslan (24) yaralandı.

Arka koltukta oturan ve emniyet kemeri takılı olmadığı anlaşılan 21 yaşındaki Burcu Örnek ile 20 yaşındaki Kübra Aldırmaz ise araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede yapılan arama sonucunda kazada hayatlarını kaybeden ve Kastamonu Üniversitesinde okudukları öğrenilen genç kızlardan birisi şarampolde, diğeri de asfalt üzerinde bulundu. Yaralılar ise, sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Refik İlhan Abazalı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından cenazeler, Kastamonu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazada hayatlarını kaybeden Kübra Aldırmaz’ın Zonguldak nüfusuna kayıtlı olduğu, Burcu Örnek’in ise Bursa nüfusuna kayıtlı olduğu ve Kastamonu Üniversitesinde okudukları öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bakan Akar'dan kritik helikopter uçuşu mesajı
Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası
Eşini öldürmeye giderken yakalanmıştı, ikinci kez serbest! 'Ölmek istemiyorum'
Aileleri isyan ettiren görüntü! Şehir şehir geziyor, tedavi için kandırıyor...