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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)
16.12.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

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Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak köprü direğine çarptı. Kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Manavgat- Serik yolunun köprü geçişinin altında bulunan akıllı kavşakta meydana geldi. Manavgat yönüne giden Telad Elmas'ın (67) kullandığı 07 L 3135 plakalı otomobil, önce kaldırıma çarptı ardından savrularak takla atıp köprü direğine çarparak durdu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Telad Elmas, Ayşe Elmas (52), Aysel Elmas (35), Telat Elmas (14) ve Büşra Elmas (9) yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedaviye alındı. Sağlık durumu ciddi olan Telad Elmas, Manavgat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın meydana geldiği kavşak bir süre trafiğe kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan Aysel Elmas da götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere yaşamını yitirdi.

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