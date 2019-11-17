Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde yoğun sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 40’ıncı kilometresinde Ereğli ilçesi Zengen mevkisinde meydana geldi. Aksaray yönüne giden Ahmet Çukurlu (41) yönetimindeki 35 HC 7678 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkıp takla attı.
Kazada, sürücünün annesi Leyla Çukurlu (70) öldü, Ahmet Çukurlu ile oğlu Uğur Çukurlu (24) ise yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Leyla Çukurlu'nun cansız bedeni ise morga gönderildi.
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