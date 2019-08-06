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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)
06.08.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Otomobil sürücüsüne şoke eden ceza

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Otomobil sürücüsüne şoke eden ceza

Tokat'ta polisten kaçmak için ters yöne giren ve drift yapan ehliyetsiz sürücü Mikail A.'ya 10 bin 626 TL para cezası kesildi. Yaklaşık 12 bin TL değerindeki 1978 model otomobil de 2 ay trafikten men edildi.

Mikail A., ailesine ait 1978 model 01 DM 939 plakalı otomobille Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerine geldiğinde trafik polislerini fark etti. Mikail A., bunun üzerine ters yöne girip, kaçmaya başladı.

Polis ekipleri tarafından takibe alınan Mikail A., yaklaşık 2 kilometre ters yönde ilerledi. İzini kaybettirmek için de sanayi sitesi içerisine girdi.

Sanayi sitesinde drift yapan Mikal A., kısa süre sonra yakalandı. Ehliyetsiz olduğu anlaşılan Mikal A.'ya polis, 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 4 bin 36, 'drift yapmaktan' 5 bin 10, 'ters yönden giderek, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan 1002, 'kırmızı ışık ihlali'nden 235, dur' ihtarına uymamak'tan 235, otomobilin sigortası bulunmadığı için de 108 TL olmak üzere toplam 10 bin 626 TL para cezası kesti. 

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı ve piyasa değeri yaklaşık 12 bin TL olan otomobil ise 2 ay trafikten men edildi.

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