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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.07.2019 - 01:30, Son Güncelleme:

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

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Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın orta refüje çarparak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Faroz mevkiinde sürücüsü belirlenemeyen 61 VY 224 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın içerisinde bulunan bir kadın araçtan savruldu. Kimliği belirlenemeyen kadın kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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