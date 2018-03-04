Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Otomobil nişan töreninden dönen çifte çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Otomobil nişan töreninden dönen çifte çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

    TOKAT (AA)
    04.03.2018 - 00:31 | Son Güncelleme:

    Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin nişan töreninden dönen çifte çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

    Bir yakınlarının nişan töreninden dönen İbrahim (60) ile eşi Zöhre Göçken'e (50), Hamam Mahallesi Gültekin Topçam Caddesi'nde yolun karşısına geçtikleri sırada sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. 

    İbrahim Göçken kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Zöhre Göçken ise ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

    Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. 

    Mahalle sakinleri de aynı yolda pek çok trafik kazası yaşandığını belirterek yolu bir süre trafiğe kapattı. 

    Yol, polis ekiplerinin mahalle sakinlerini ikna etmesinin ardından ulaşıma açıldı. 

    Etiketler: Tokat , Turhal , kaza , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri