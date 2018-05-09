Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Otomobil kiralayıp hırsızlık yapmış

    Otomobil kiralayıp hırsızlık yapmış

    ADANA,(DHA)
    09.05.2018 - 09:57 | Son Güncelleme:

    Adana'da kiralık otomobille hırsızlık yapan Özcan A. (27) yakalandı. Özcan A., borçlarını ödemek için hırsızlık yaptığını söyledi.

    Olay, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, Özcan A. kiraladığı otomobil ile girdiği kafeteryadan televizyon ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazını çaldı. Daha sonra şüpheli, bir restoranın kapı kilidini kırarak, içeride bulunan 2 adet 5 bin lira değerindeki televizyonu alıp kayıplara karıştı. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Olayların meydana geldiği yerlerde güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan, Özcan A., emniyetteki sorgusunda, kiraladığı otomobil ile soygunların gerçekleştirdiğini söyleyip, "Uzun zamandır işsizdim, arkadaşlarımdan aldığım borcu ödemeyince tehdit edildim. Günlük ihtiyaçlarımı karşılamak ve borçlarımı ödemek için hırsızlık yaptım, pişmanım" dedi.

    Özcan A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: adana , hırsız , kiralık otomobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri