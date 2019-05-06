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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR (DHA)
06.05.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Otomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadı

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Otomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadı

İzmir'de bir firmadan otomobil kiralayan Barış Altuk'un (23), kiraladığı araçla gezdiği güzergahlarda aynı gece meydana gelen 5 farklı hırsızlık olayıyla ilgili dava açıldı. Altuk, davaların 4'ünden beraat etti.

İzmir'de yaşayan ve işsiz olan Barış Altuk, geçen yıl 2 Şubat'ta toplam 11 gün kullanmak üzere bir araç kiralama firmasından 35 EB 4337 plakalı otomobil kiraladı. İddiaya göre, 9 Şubat'ta gezmek için kiralık otomobiliyle evinden çıkan Altuk, bir süre sonra evine geri geldi. Altuk'un gezdiği güzergahlarda, hepsi Karabağlar ilçesinde bulunan ve birbirlerine yakın olan 2931, 3108, 4547 ve 3066 numaralı sokaklarda aynı gecede toplam 5 hırsızlık olayı meydana geldi.

Evlerden, kehribar tespih, 5 Cumhuriyet altını, 1 altın kolye, 4 bin 15 TL, 4 bin dolar ve değerli eşyaların çalındığını belirten ev sahipleri, karakola giderek şikayetçi oldu.

Şikayetler üzerine soruşturma başlatan polis, olayların olduğu saatlerde Barış Altuk'un kiraladığı otomobilin evlerin yakınında olduğunu tespit etti. Gözaltına alınıp, daha sonra bırakılan Altuk hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4 farklı iddianame hazırlandı.

Savcılığın iddianamelerini kabul eden İzmir 10'uncu Asliye Ceza, 12'nci Asliye Ceza, 21'inci Asliye Ceza, 27'nci Asli Ceza ve 37'nci Asliye Ceza mahkemelerinde Barış Altuk hakkında dava açıldı. Ancak Altuk, İzmir 37'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava hariç, tüm davalarda beraat etti.

Altuk'un parmak izinin, hırsızlık olaylarının meydana geldiği adreslerde tespit edilememesi, herhangi bir kamera görüntüsü ya da tanık ifadesinin olmaması beraat kararlarında etkili olurken, mahkumiyet kararı için her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği belirtildi.

'ARKADAŞLARIM BU ADRESLERDE OTURUYOR'

Barış Altuk, benzer savunma yaptığı davalarda kendisinin de söz konusu adreslere yakın bir yerde oturduğunu belirterek, "Çocukluk dönemlerim, hep bu hırsızlık olaylarının gerçekleştiği adreslerde geçti. Tüm arkadaşlarım bu civardadır ve buraya yakın otururlar. Halamın oğlu, 3170 Sokak'ta oturur. Ben de bunları ziyaret ettim. Üzerime atılı suçların hiçbirisini kabul etmiyorum" dedi.

Barış Altuk'un avukatı Öykü Su Güler ise "Müvekkilimin tüm akraba ve arkadaşları, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgede oturmakta. Kendisi de o çevrede yaşamakta. Bir tesadüfle başına böyle olaylar geldi. Tüm davalardan beraat ettik, şimdi son bir davamız kaldı, ondan da beraat etmeyi umuyoruz" dedi.

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