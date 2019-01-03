Otomobil, kavşakta takla attı
BURSA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, kavşakta takla attı. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, sabah saatlerinde merkez Osmangazi Doğumevi Caddesi kavşağında meydana geldi. Vehbi Ç. yönetimindeki 16 E 6014 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Otomobil, kaldırıma çarpıp takla attı, trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta yaya geçidi üzerine ters döndü.
Sürücü kazadan, şans eseri yara almadan kurtuldu. Araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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