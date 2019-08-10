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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)
10.08.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Otomobil kafeye girdi... Arkadaşını bırakıp kaçtı: Polis gelmeden gitmem gerek

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Otomobil kafeye girdi... Arkadaşını bırakıp kaçtı: Polis gelmeden gitmem gerek

ANKARA'da, hafif ticari aracın belediye temizlik aracına arkadan çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı. Hafif yaralanan kişi, arandığını söyleyerek ağır yaralı arkadaşını kaza yerinde bırakıp, kaçtı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Ulus yönüne giden Burak Dalgıç (24) yönetimindeki 06 AB 7902 plakalı hafif ticari araç, Kazım Karabekir Alt Geçidi'nin çıkışında temizlik yapan 06 AZ 9080 plakalı belediye temizlik aracına çarptı. Temizlik aracının altına giren hafif ticari aracın sürücüsü Burak Dalgıç ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

'POLİS GELMEDEN GİTMEM GEREK'

Cadde esnafı, otomobilde sıkışan Dalgıç'ı çıkarmak için uğraşırken, diğer yaralı, arkadaşını bırakıp, olay yerinden ayrıldı. Kimliği belirlenemeyen yaralının, kendisine engel olmak isteyenlere "Hakkımda yakalama kararı var, polis gelmeden gitmem gerek" dediği öne sürüldü. Dalgıç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

OTOMOBİL KAFEYE GİRDİ

Çankaya ilçesi Fakülteler Mahallesi'nde meydana gelen başka bir kazada ise alkol alıp trafiğe çıktığı öne sürülen Onur Gülşen yönetimindeki 06 BNS 603 plakalı otomobil, Cemal Gürsel Caddesi'nden Kurtuluş yönünde ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önce park halindeki 3 otomobile, ardından da yolun diğer tarafındaki kafeye çarptı. Otomobilden şans eseri yara almadan çıkan Gülşen'in alkolün etkisiyle çevresindekilere saldırdığı belirtildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü, alkol muayenesi için hastaneye götürüldü.

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