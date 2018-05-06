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    Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 5 yaralı

    DHA
    06.05.2018 - 20:47 | Son Güncelleme:

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

    Kaza öğle saatlerinde, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesinde meydana geldi.

    Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 5 yaralı

    Beldeden Çaycuma ilçe merkezine gidenÿİsmail Y.ÿyönetimindeki 67 DE 685 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Turan V. yönetimindeki 67 ZL 904 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Y. (43) ile otomobilde bulunan Efe Y. (3), Sercan Y. (10), Durkadın Y. (65) ve Ömer Y. (70) yaralandı.

    Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 5 yaralı

    Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. ÇaycumaÿDevlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Etiketler: Zonguldak , gündem
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