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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.07.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktı

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Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktı

Aksaray’da otomobil içerisinde patlayan telefon otomobilin içini yaktı.

Edinilen bilgiye göre, Erhan Amaç’a ait 68 BT 253 plakalı otomobilde unutulan cep telefonu bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamayla birlikte otomobilin döşemelerinde yangın çıkarken, otomobilin ön camı da kırıldı.

Çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmek müdahale etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri araç içerisinde patlayan cep telefonunu bulurken, maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktı

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