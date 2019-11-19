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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
19.11.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Otomobil, hafif ticari aracın altına girdi: 2 yaralı

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Otomobil, hafif ticari aracın altına girdi: 2 yaralı

BOLU'da, otomobilin hafif ticari aracın altına girdiği kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası hafif ticari araç 2 lastiği üzerinde dururken, çevredekiler bu görüntüyü şaşkınlıkla izledi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tepecik Mahallesi Karaca Sokak'ta bulunan kavşakta meydana geldi. Mustafa Savaş yönetimindeki 14 LG 016 plakalı hafif ticari araç ile Nazmi Çelik yönetimindeki 20 KL 877 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilin yandan çarparak altına girdiği hafif ticari araç iki lastiğinin üzerinde durdu. Kazadan araç sürücüleri yara almadan kurtulurken, hafif ticari araçta bulunan Fatih Savaş ile otomobilde bulunan Mukaddes Çelik yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası araçların durumunu görenler şaşkınlık yaşadı. Çok sayıda kişi, kaza yapan araçların başında toplandı. Polis, onları uzaklaştırmak için çaba harcadı.

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