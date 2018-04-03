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    Otomobil eve girdi, bir kişi yaralandı

    Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
    03.04.2018 - 06:30 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak tek katlı eve girdi.

    Kaza, Göztepe Mahallesi’nde saat 01.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Murat Ç. yönetimindeki 56 AU 259 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak tek katlı evin oturma odasına girdi. Kaza sonucu oturma odasında bulunan Fatih E. yaralanırken evin diğer odalarında bulunan 4 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

    Gürültüyle dışarıya çıkan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatih E.’yi yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

    Otomobil eve girdi, bir kişi yaralandıKaza nedeniyle tek katlı eve giren otomobilin kaldırılması için çekici çağrıldı. Otomobilin kurtarmak için halat yardımıyla kaza yaptığı yerden çıkartılırken otomobilin girdiği evde maddi zarar oluştu.

    Otomobil eve girdi, bir kişi yaralandıOTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İFADESİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Öte yandan alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Murat Ç. polis aracına bindirilerek 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi'ne ifadesi alınmak üzere götürüldü.

    Bir görgü tanığı kazayı şöyle anlattı: "Araç sokağa giriyor, hız yapıyor. Frene basacağı yerde gaz basarak kaldırma çıkarak eve giriyor. Evinin içerisinde 5 kişi vardı. Bir kişide yaralandı."

    Otomobil eve girdi, bir kişi yaralandıKazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

    Otomobil eve girdi, bir kişi yaralandı

    Etiketler: NoMobil , gündem
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