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    Otomobil durağa girdi! Yaralılar var

    Ersan San-İSTANBUL,(DHA)
    27.06.2018 - 14:45 | Son Güncelleme:

    Küçükçekmece'de otobüse çarptıktan sonra durağa giren otomobil biri ağır 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

    Kaza sabah 08.15 sıralarında Küçükçekmece Yan Yol Avcılar istikametinde meydana geldi. Yolcu almak için otobüs durağına tam yanaşmadığı belirten otobüse arkadan gelen 2 otomobil çaptı. Savrulan araçlar biri otobüs durağına girdi. Kazada durakta bekleyen iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yolculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Olayın ardından kazanın sesini duyan Süleyman Ercan, "Ses geldi. Çıktım dışarı. Arkadan gelen taksiye, taksi de otobüse vurdu" diye konuştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

     

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    Etiketler: istanbul , son dakika , haberler
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