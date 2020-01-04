MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtomobil direğe çarptı, sürücü yol kenarında 112’yi bekledi
GeriGündem Otomobil direğe çarptı, sürücü yol kenarında 112’yi bekledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA-Ramiz Kaan Oktar
Haber Giriş: 04.01.2020 - 16:01,Son Güncelleme:/

Otomobil direğe çarptı, sürücü yol kenarında 112’yi bekledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomobil direğe çarptı, sürücü yol kenarında 112’yi bekledi

SAKARYA’da, Murat Şen’in kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Şen, yol kenarında sağlık ekiplerini bekledi.

Kaza, Karasu ilçesi Küme Evleri mevkisinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Murat Şen yönetimindeki 41 PV 022 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın içinde sıkışan sürücü, sağlık ekiplerini aradı. Ancak onları beklemeden araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Şen, yol kenarında sağlık ekiplerini beklemeye başladı. Gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle