Otomobil devrildi, sürücü yaralandı, eşi hayatını kaybetti
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, eşi ise hayatını kaybetti.
Amasya'dan Suluova yönüne giden Ali Tosun (65) yönetimindeki 05 FF 153 plakalı otomobil, Kurnaz köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Araçta sıkışan sürücü Ali Tosun ile eşi Emine Tosun, itfaiye ekiplerinin çabasıyla otomobilden çıkarılarak Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Emine Tosun, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Ali Tosun ise müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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