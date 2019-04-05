Otomobil devrildi; sürücü öldü, arkadaşı yaralı
KÜTAHYA’da sürücü Birol Acar, kontrolden çıkarak ters dönen otomobilde hayatını kaybetti. Acar'ın yanında bulunan arkadaşı Engin Çuci ise yaralandı.
Kaza, sabah 05.30 sıralarında Kütahya-Tavşanlı karayolunun 16’ncı kilometresindeki Yoncalı Kavşağı'nda meydana geldi. Kütahya’dan yola çıkan Birol Acar'ın kullandığı 43 HH 525 plakalı otomobil, Yoncalı Kavşağı'nda kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan otomobil ters döndü.
Araçta sıkışan Birol Acar olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan arkadaşı Engin Çuci yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Engin Çuci ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen Birol Acar’ın cesedi ise savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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