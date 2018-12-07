Otomobil çarptı, sakat kaldı, savcılıktan gelen karar ile hayatının şokunu yaşadı

Sivas’ta 25 Ekim günü akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçerken H.K isimli kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı Nezahat Biyan (56) ile Nermin Polatgil (58) isimli kardeşler yaralandı. Kazanın ardından sürücü H.K aracından indi, ardından yaralıları olay yerinde bırakarak uzaklaştı. H.K’ye kazadan iki hafta sonra ulaşıldı. Yaralılardan Nezahat Biyan’ın hastane tedavisi 2 hafta sürdü. 5 saat süren ameliyatta Biyan’ın sol koluna platin takıldı. Biyan halen sol kolunu kullanamıyor.

KAZAZEDE SUÇLU BULUNDU

Kazadan sonra sakat kalan Biyan, kaza yerini terk eden sürücüden şikayetçi oldu. Geçirdiği kaza sonrası sakat kalan kadın en büyük şoku ise Sivas Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma Bürosundan gelen evrakla yaşadı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturmada bilirkişi görüşüne dayanılarak kazazedenin tamamen kusurlu olduğuna kanaat getirilerek kovuşturmaya yer verilmedi.

ÇARPIP KAÇTI ŞİKAYETÇİ OLDU



Öte yandan kaza mahalini terk edip olaydan iki hafta sonra polis takibi ile bulunan H.K, çaptığı yayaların kendi aracına çarptığını ileri sürüp aracında oluşan hasardan dolayı yaralılardan şikayetçi oldu. Savcılık soruşturmasında H.K’nin bu şikayeti için de kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

"CEZA ALMASI İÇİN ÖLMEM Mİ GEREKİYORDU"



Kazanın bedeninde kalıcı sağlık sorunları bırakmasına rağmen kendisinin suçlu bulunduğunu belirten belirten Biyan, "Ablamla beraber eve geliyorduk. Yol boştu karşıya geçtik. Hatta arabalar ilerideydi ve ben de sağıma soluma baktım arabalar geliyor mu diye. Önünde otobüs varmış, otobüsü solladı bize hızla vurdu ve gitti. O an ben kendimde değildim, ablam söylediğine göre yanımıza gelip ‘bu saatte burada ne geziyorsunuz’ deyip gitmiş. Bize yardım etmedi, çevredeki esnaflar da biliyor, vurdu kaçtı. Sol kolum kırık ve sol koluma platin yerleştirildi. Kolumu hiç kullanmıyorum. İki kolumda bileklerim çatlak. Kaburgalarımda kırıklar var. Hem darbeyi ben yedim hem de hatalı çıktım. İlla bunun ceza alması için ölmem mi gerekiyordu" dedi.





HERKES ŞAKA SANIYOR



Kazazedenin oğlu Mesut Biyan, olayı duyanların ilk etapta şaka sandığını belirtip, "Ekim günü annemle teyzem karşıdan karşıya geçerken bayan sürücü vurdu ve olay yerinden kaçtı. Bu anlar hem kamera görüntülerinde hem de çevredeki görgü tanıklarının ifadelerinde de bunlar sabit. Bayanın olay yerinden kaçtıktan sonra 2 hafta boyunca bulunamaması da polis kayıtlarında var. Polis yakalamak için çok çaba sarf etti. 2 hafta sonra zar zor yakalanabildi. İfadesinde ise çarptıktan sonra ‘trafiğin tıkanmaması için olay yerinden ayrıldım, nasıl olsa polis beni bulur diye düşündüm’ şeklinde ifade veriyor. Tamamen çelişki dolu bir ifade. ‘Arabamda bin 200 lira hasar var. Bu hasarında bu 2 kadından tahsil edilmesini istiyorum’ diye ifade veriyor. Üstüne üstlük de bütün faturalarını ekliyor. Mahkemenin atadığı bilirkişi de annem ve teyzemi yüzde yüz kusurlu buluyor. Yani bayanın hız sınırını aşmasını, olay yerinden çarptıktan sonra kaçmasını, gelip karakola teslim olmamasını hiçbir faktörü göz önünde bulundurmadan yüzde yüz suçu annemlere veriyor. Bizi çok üzende bu oldu" ifadelerini kaydetti.