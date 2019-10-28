Otomobil çarpan Efekan, kurtarılamadı
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde yolun karşısına geçen Efekan Karaca’ya (17) otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karaca, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Menteş Mahallesi'nde meydana geldi. Tevfik Oğuz'un kullandığı 20 BJR 27 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Efekan Karaca'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaca, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Oğuz, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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