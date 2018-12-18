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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
18.12.2018 - 00:43, Son Güncelleme:

Otomobil çalarak 600 bin TL vurgun yapan çeteye operasyon: 13 gözaltı

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Otomobil çalarak 600 bin TL vurgun yapan çeteye operasyon: 13 gözaltı

Ankara ve İstanbul'da 26 araç çalarak toplam 600 bin TL vurgun yaptıkları tespit edilen çeteye yönelik Tokat ve Amasya'da düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Ankara ve İstanbul'da toplam 26 aracın çalınması ile ilgili çalışma başlattı.

Polisin 3 aylık fiziki ve teknik takibi sonucunda araçları çaldıkları belirlenen çete elemanları tesbit edildi. Ekipler derinleştirdikleri çalışmalar neticesinde, çete üyelerinin çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıklarını ve 1 çalıntı aracı parçaladıklarını saptadı. Bu yöntemle yaklaşık 600 bin TL değerinde vurgun yaptığı belirlenen çeteye yönelik Tokat ve Amasya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

Otomobil çalarak 600 bin TL vurgun yapan çeteye operasyon: 13 gözaltı

ŞİFRELİ DİL KULLANMIŞLAR

Öte yandan çetenin liderliğini cezaevinde bulundan Ayhan N.'nin yaptığı belirlendi. Çetenin, özellikle immobilizer sistemli araçları özel cihazlar vasıtasıyla çalarak change (kimlik bilgileri değiştirilen) yaptıkları ekipler tarafından tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları araçları Tokat'ın Turhal ilçesinde change yaptıkları ve bu işlemi şifrelemek amacıyla 'Kese yapmak' ifadesini kullandıkları ortaya çıktı. 

ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ 

Ankara'ya getirilen şüphelilerden 9'unun toplamda sekiz eylemde aktif rol oynadıkları saptandı. Gözaltına alınan 9 kişi Cumhuriyet Savcısı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü'nden salıverilirken, mahkemeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler tarafından ele geçirilen 26 aracın ise sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

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