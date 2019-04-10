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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT (DHA)
10.04.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

Otomobil Botan Çayı'na devrildi: 2 kardeş kurtarıldı, baba aranıyor

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Otomobil Botan Çayı'na devrildi: 2 kardeş kurtarıldı, baba aranıyor

Siirt'te Mehmet Selim Özalp'in (46) kontrolünden çıkan ve içinde 2 oğlunun bulunduğu otomobil, Botan Çayı'na devrildi. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD ekibi, Serhat (21) ve Sait (23) Özalp kardeşleri sudan çıkarırken, akıntıya kapılıp kaybolan babalarını arıyor.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Siirt- Eruh yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Selim Özalp yönetimindeki 56 AAC 681 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp Botan Çayı'na devrildi. İçinde sürücünün oğulları Serhat ve Sait Özalp'in de bulunduğu aracın çaya düştüğünü görenler, güvenlik güçlerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekibi de suda kaybolan baba ile 2 oğlunun bulunması için çalışma başlattı. Suya giren ekipler, araçtaki Serhat ve Sait Özalp kardeşleri kurtarıp çaydan çıkardı. Sağlık görevlilerince kontrolden geçirilen Özalp kardeşlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mehmet Selim Özalp'in de bulunması için AFAD ve UMKE'den 20 kişilik ekip, arama çalışmalarını sürdürürken, bölgeye Bitlis'ten dalgıç polisler sevk edildi.

Otomobil Botan Çayına devrildi: 2 kardeş kurtarıldı, baba aranıyor

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