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Haber Giriş: 12.01.2020 - 12:30,Son Güncelleme:/

Otomobil bahçe duvarını aşıp askıda kaldı

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Otomobil bahçe duvarını aşıp askıda kaldı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bahçe duvarını aşıp 2 lastik üzerinde asılı kaldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çal ilçesi İsmailler Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinden Yeşilyurt Mahallesi'ne seyir halinde olan Ü.Y., yönetimindeki 20 NB 007 plakalı aracın henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından kontrolden çıkan araç yol kenarındaki vatandaşlardan birinin istinat duvarını aşarak bahçesine girdi.

Aracın 2 lastik üzerinde duvarda asılı kalması ise ilginç bir görüntü oluşturdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kazayı gören çevre sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, böyle bir manzara ile ilk defa karşılaştıklarını belirttiler.

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