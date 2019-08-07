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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil SEVAL/MANİSA (DHA)
07.08.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Otomobil aldı, başına gelmeyen kalmadı! Şimdi otoparka kilitliyor

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Manisa'da yaşayan Hasan Basri Görgülü (65), 1 yıl önce galeriden 93 bin TL'ye aldığı otomobilin kendisine ait kimlik, ruhsat ve plaka bilgileri kullanılarak satıldığını öğrendi. Görgülü, "Otomobilimin şase numarasını kullanan aynı model ve marka başka bir araç, hileli satış sırasında plakası değiştiği için rahatlıkla trafikte geziyor. Mağdurum" diyerek yetkililerden yardım istedi. Kendi aracını evinin otoparkında tutan Görgülü, ''Emeklilik sonrası, dişimden tırnağımdan arttırdığım para ile ziyaretine gittiğim kuzenimin yaşadığı İstanbul'daki bir oto galeride gördüğüm otomobili çok beğenip, satın aldım. Ancak başıma gelmeyen kalmadı'' dedi.

Evli ve 3 çocuk babası Hasan Basri Görgülü, 2018 yılının nisan ayında İstanbul'daki bir oto galerisinden 93 bin TL'ye 2017 model ikinci el otomobil satın aldı. Ocak ayında ise Görgülü'yü, kendisini 'Polis memuru Metin' olarak olarak tanıtan bir kişi arayıp "Beyefendi, 34 NU 7306 plakalı otomobilinizin satışında kullanılmak üzere İstanbul Beyoğlu 20'nci noterinde vekalet düzenleniyor. Aracınızın motor ve şase numarasını söylerseniz satışı durdurabiliriz" dedi.

Görgülü, telefondaki kişinin dolandırıcı olabileceğinden şüphelenip bilgileri vermedi. Barbaros Polis Merkezi'ne gidip olayı anlattı. Polisin yaptığı araştırmada Görgülü'nün otomobilinin Ankara'da satışı yapıldığı, plakasının değiştirildiği ve başkasının adına ruhsat düzenlendiği ortaya çıktı.

Büyük şok yaşayan Görgülü, Manisa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmada otomobilin, Ankara 62'nci Noter'de S.D.'ye satıldığı belirlendi. Hasan Basri Görgülü'nün görüştüğü S.D., aynı model ve marka olan otomobili, 86 bin TL vererek, satın aldığını iddia etti.

Otomobil aldı, başına gelmeyen kalmadı Şimdi otoparka kilitliyor
ARABASINI OTOPARKA KAPATTI

Soruşturma sürerken Savcılık, Görgülü'yü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'ne yönlendirildi. 4 polis memuru ile birlikte Görgülü, sahip olduğu otomobilin orijinal olup olmadığının belirlenmesi için yetkili servise gitti.

Görgülü'nün, 34 NU 7306 plakalı otomobili bilgisayara bağlandı. Yapılan incelemede, aracın orijinal olduğu tespit edildi. Buna rağmen Görgülü, otomobiliyle aynı şaşe numarasını kullanan ve başkasına kayıtlı başka bir aracın trafikte olması nedeniyle kendi aracını evinin otoparkına kilitledi.

Otomobil aldı, başına gelmeyen kalmadı Şimdi otoparka kilitliyor
Otomobilinin üzerini brandayla örten Görgülü, işin içinden çıkamadığını belirterek, şöyle dedi:
"Emeklilik sonrası, dişimden tırnağımdan arttırdığım para ile ziyaretine gittiğim kuzenimin yaşadığı İstanbul'daki bir oto galeride gördüğüm otomobili çok beğenip, satın aldım. Ancak başıma gelmeyen kalmadı. Otomobil benim satın almamdan 4 ay sonra bana ait kimlik bilgileri ile düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, sahte plaka, ruhsat ve vekaletle satılmış. Satıldıktan sonra plakası değiştirilmiş. Böylelikle de araç benim üzerinden trafik kayıtlarında düşürülmüş. Aynı model ve marka başka bir otomobile, benim aracımın şase numarası kazınmış. Yeni alınan başka bir plaka ile trafikte geziyor. Ancak buna rağmen benim orijinal olan otomobilim bu durumda trafiğe çıkamayacağı için evimin önünde duruyor, kullanamıyorum. Yetkililerden, bu sorunuma bir çözüm bulmalarını bekliyorum."

Görgülü, soruşturma sürerken trafikteki aracın toplam 6 kez el değiştirdiğini öğrendiğini de sözlerine ekledi.

Otomobil aldı, başına gelmeyen kalmadı Şimdi otoparka kilitliyor

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