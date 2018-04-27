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    Otomobil 30 metrede asılı kaldı

    Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)
    27.04.2018 - 07:28 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ümraniye'de hakimiyetini kaybettiği otomobil viyadükte iki yolu ayıran yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki boşlukta asılı kaldı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken yanındaki kişi hafif sıyrıklarla atlattı.

    Kaza, Ümraniye Şerifali Mahallesi, Hatboyu Bulvarı’nda saat 22.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Dudullu istikametine ilerleyen 34 HU 61 plakalı otomobilin sürücüsü Erhan Uçar’ın hakimiyetini kaybettiği otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle orta refüje çaptı.

    Otomobil 30 metrede asılı kaldıOtomobil çarpmanın etkisiyle demir korkulukları aşıp yolunun ortasındaki yaklaşık 30 metre yükseklikteki boşlukta asılı kaldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Otomobil 30 metrede asılı kaldı
    BİR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Otomobilin içerisinden vatandaşların yardımıyla çıkan sürücü Erhan Uçar kazayı yara almadan atlatırken yan koltuktaki Taşkın Demir hafif sıyrıklarla atlattı. Demir, tedbir amaçlı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Otomobil 30 metrede asılı kaldıKaza yerine gelen polis ekipleri, cep telefonlarıyla video çekmeye çalışan kişiler nedeniyle zor anlar yaşadı. Kaza nedeniyle düşmesi nedeniyle Dudulu istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

    Otomobil 30 metrede asılı kaldıOtomobilin asılı kaldığı yerden kaldırılması yaklaşık bir saat sürdü. Otomobilin kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Otomobilin sürücüsü Erhan Uçar kaza ilgili ifadesi alınması için Çakmak Polis Merkez Amirliği’ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Otomobil 30 metrede asılı kaldı

    Etiketler: NoMobil , gündem
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