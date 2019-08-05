Otogarın İSPARK’a devrine mahkemeden ihtiyati tedbir kararı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtogarın İSPARK’a devrine mahkemeden ihtiyati tedbir kararı
GeriGündem Otogarın İSPARK’a devrine mahkemeden ihtiyati tedbir kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)
05.08.2019 - 21:39, Son Güncelleme:

Otogarın İSPARK’a devrine mahkemeden ihtiyati tedbir kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otogarın İSPARK’a devrine mahkemeden ihtiyati tedbir kararı

İSTANBUL 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının İSPARK’a devredilmesine ilişkin davada mahkeme, davanın akıbeti belli olana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından alınan tahliye kararı ile yıkım v.b. tüm kararların engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı aldı. Karara İBB’nin itiraz hakkı bulunuyor.

MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş., 30 Nisan 2019’da açtığı, "Sözleşmenin Uyarlanması Davası"na ilişkin davanın görüldüğü mahkemeye 1 Ağustos 2019 tarihinde dilekçe sundu. Dilekçede huzurda görülen (Bayrampaşa’daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının İSPARK’a devredilmesine ilişkin dava) davanın akıbeti belli olana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından alınan tahliye kararı ile yıkım v.b. tüm kararların engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir uygulanmasını talep etti. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi de talebi yerinde görerek, 30 bin TL tazminat yatırıldığı takdirde ihtiyati tedbir kararı konulmasına karar verdi. Mahkeme davacı avukatının 30 bin TL teminat yatırdığı takdirde ihtiyati tedbir konulmasına, ara kararın taraflara tebliğine teminat yatırıldığında ara karar gereği için Nöbetçi İcra Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına hükmetti. Karara davalı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 7 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş., Bayrampaşa’daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının İSPARK’a devredilmesine ilişkin mahkemeye başvurmuş, yapılan başvuruda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü’nün İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın otoparkının 3 gün içinde tahliye edilerek İSPARK’A devrine ilişkin 18 Temmuz 2019 tarihli ihtarnamesinin dayanağı olan tahliye kararının, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürütmenin durdurulması talep edilmişti. Talebi değerlendiren İstanbul 3. İdare Mahkemesi de kararında şu ifadelere yer vermişti: "Dava konusu işlemin uygulanması halinde davacı açısından telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması ve ayrıca dava konusu işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte bir işlem olması nedeniyle, davalı (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 7 gün süre tanınmasına oy birliğiyle karar verildi." 26 Temmuz da ise İBB’nin yaptığı itiraz üzerine İstanbul 3. İdare Mahkemesi otogar otoparkının İSPARK’a devriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına hükmetmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Tartışılan karara savcılıktan itiraz
Sıcak gelişme! Baklavacı kardeşlerin tabelaları indiriliyor...
'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar dehşete düşürdü
Ankara’da korkunç cinayet! Abisi öldürdü…