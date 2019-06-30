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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU - Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
30.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Otogarı teknoloji merkezine dönüştüreceğiz

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Otogarı teknoloji merkezine dönüştüreceğiz

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MEF Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldı.

Okul birincisine diplomasını veren İmamoğlu, “Esenler Otogarı’nın hızla dönüşümünü yapıp yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz. Bazılarının belki işine gelmemiş olabilir. Peşkeş mi çekiyor? Evet. Ben o alanları akla ve bilime peşkeş çekiyorum” dedi. Ekrem İmamoğlu mezuniyet törenindeki konuşmasında şunları söyledi: “İstanbul dünyanın merkezi. Dünyanın merkezi olan bir kent bugün yoksullukla, işsizlikle, mülteci sorunlarıyla ya da çevre problemleriyle, deprem tehdidiyle uğraşmamalıydı. İstanbul nitelikli beyinleri çeken fırsatlar şehri olmalıydı. Bir gün bile kaybetmeyeceğiz. Yönetecek kadro sadece bizde var diyenlerin gözlerini kibir kör etmiş. Bu milletin o kadar zengin kadroları var ki, şu salondan kabineler çıkar. Şu salondan İstanbul’u yönetecek kadrolar çıkar. Benim ne popülizmle işim var, açık söyleyeyim ne Pontusla şununla bununla işim var. Benim akılla bilimle işim var. İBB’nin Saraçhane’deki binasını Türkiye’nin en büyük kütüphanesine dönüştüreceğiz. ”

YILDIRIM’A KAHVE DAVETİ

İmamoğlu dah asonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yla birlikte İstanbul Gönüllüleri’yle buluştu. İmamoğlu, İstanbul’un geleceği için seçimlerde rakibi olan Binali Yıldırım’ın projelerinden de faydalanacağını, ekibine Binali Yıldırım’ın projelerini inceleme talimatı verdiğini söyledi. İmamoğlu, “Seçimden önce Binali Bey’den çay daveti beklediğimi ısrarla söyledim. Seçimden önce olsaydı o çay çok lezzetli olurdu. Bu aşamadan sonra yakışan beni ziyaret edip benim kahvemi içmesi. Ben olsam öyle yapardım. Kahveyi hep beraber içeriz. İnşallah 40 yıl da hatırı olsun” dedi.

İmamoğlu belediye şirketlerinin yönetimlerini belirleme yetkisinin İBB Başkanı’ndan alınıp meclise devredilmesine ilişkin genelgeyle ilgili de, “Ankara’ya ve İstanbul’a yönelik özellikle yapılmış bir hamle olduğunu düşünüyorum. Umarım yanlıştan geri dönerler. Siyasi hamlelerle ülke yönetilmez. Ben bu çabadan geri döneceklerini umut ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

 

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