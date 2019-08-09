Otogar İSPARK’ta
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının işletme hakkını aldı.
Otogarın girişindeki Avrasya Terminal İşletmeleri’ne ait gişeler sökülerek İSPARK gişeleri konuldu. Gişeler belediye ekiplerince sökülürken Bayrampaşa Kaymakamı da otogarda inceleme yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği arasındaki otopark işletme sözleşmesi 5 Mayıs 2019’da sona ermişti. İBB, 11 Temmuz’da, otopark işletmesinin belediye iştiraki İSPARK tarafından yapılmasını kararlaştırmıştı.
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