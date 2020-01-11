Otobüsün yeni yolcusu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı’nca hazırlanan ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik öngören yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, artık yolcu aşı karneli olan kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş gibi evcil hayvanları, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla kucağında veya oturduğu koltuğun önünde taşıyabilecek. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer düzenlenebilecek. Bu yönetmeliğe uymayan taşıma yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma cezası verilecek.

TAKOGRAFA 4 YIL ERTELEME

YÖNETMELİKTE, 31 Aralık 2019’dan itibaren yolcu ve eşya taşımacılığı sektörüne getirilen sayısal takograf zorunluluğu da ertelendi. Buna göre, şoförlerin çalışma ve dinlenme saatleri ile hızlarının elektronik ortamda takip edilmesine imkân sağlayacak sayısal takograf bulundurma ve bu verileri bakanlığa gönderme zorunluluğu 4 yıl süreyle ertelendi. Aynı uygulama, uluslararası taşıma yapanlar için 1 yıl süreyle ertelendi. Eşya taşımacılığında bulunanların, aldıkları yükün bilgisi ile güzergâhına ilişkin 6 saat içerisinde Ulaştırma Elektronik Takip Sistemine (U-ETDS) veri gönderme zorunluluğuna da 1 yıl erteleme getirildi. Uygulamayla, sayısal takograf, kamyon ve otobüslerde kara kutu görevi görecek ve şoförlerin sürüş saatleri ve hız aşımlarının analiz edilerek trafik kazalarının önüne geçilmesi sağlanacaktı.

SEKTÖR HENÜZ HAZIR DEĞİL

ANKARA Ticaret Odası Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Erhan Gündüz, ertelemenin kendilerini sevindirdiğini belirterek, şunları söyledi: “Uygulama, ekstra maliyetler yaratacak ve Türkiye’nin ekonomik gidişatına da olumsuz etkileri olacaktı. Örneğin Antalya’dan sebze getiren bir kamyon, iki şoförle çalışmak zorunda kalacaktı. Bunun yanında özellikle şehirlerarası çalışan arkadaşlarımız için dinlenme alanlarının yetersizliği var. Şoför, 4 saati dolduğunda Sarıkamış’ta nerede park edecek, nerede dinlenecek. Sektörün buna hazır olması gerekiyor.”