Otobüsün önünü kesip, kadını darp ederek kaçırdılar! O şahıslar yakalandı...
Ankara'dan Mersin'e hareket eden bir otobüste bulunan Kadriye Çavuş isimli kadın, beyaz bir otomobilden inen şahıslar tarafından darp edilerek kaçırıldı. Dehşet anlarının görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklama yaptı ve "Kadriye Çavuş'u kaçıran kişilerin yakalandığını duyurdu. Soylu, Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
Ankara-Mersin istikametinde hareket eden otobüs Aksaray Tuana Turistik Tesisleri'nde verdiği molanın ardından hareket ederken, 06 BFJ 470 plakalı beyaz bir araç otobüsün önünü kesti ve araçtan inen saldırganlar otobüste bulunan Kadriye Çavuş isimli kadını darp ederek kaçırdı.
Araçta bulunan vatandaşların müdahalesine rağmen, Çavuş'un akrabaları olduğu zannedilen saldırganlar, kadını darp ederek yerlerde sürükledi ve otobüsten indirerek kaçırdı.
BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI: ŞAHISLAR YAKALANDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Soylu, "Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
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