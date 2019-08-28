Otobüsün altında kalan 3 yaşındaki Muhammed ağır yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, yakınıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Tezecan (3), halk otobüsünün çarpması sonucu altında kalıp, ağır yaralandı
Kaza, dün Diyarbakır- Elazığ yolunda meydana geldi. Muhammed Tezecan, ismi öğrenilemeyen yakınıyla birlikte park halindeki otobüslerin arasından çıkıp, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Aziz Ateşal’ın kullandığı 21 H 0053 plakalı halk otobüsünün çarpmasıyla altında kaldı. Kazada, Muhammed ağır yaralanırken, yakını yara almadan kurtuldu.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Muhammed, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Muhammed’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Otobüs sürücüsü Aziz Ateşal ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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