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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
10.05.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Otobüsten zorla indirilen yaşlı adamın gözyaşları ile anlattı

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Otobüsten zorla indirilen yaşlı adamın gözyaşları ile anlattı

Adana'da otobüsten indirilen yaşlı adam ücretsiz seyahat kartı kullandığı için otobüsten zorla indirildiğini ve alkollü değil oruçlu olduğunu söyledi.

Adana’da bindiği otobüsten zorla indirilen yaşlı adam, ücretsiz seyahat kartı kullanması üzerine şoförün tepki gösterip suratına vurduğunu, alkollü değil oruçlu olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

Adana’da bindiği özel halk otobüsünde şoförün sert tepkisiyle karşılaşıp otobüsten zorla indirilen 74 yaşındaki Aydın Çekmez, yaşananları gazetecilere anlattı.

“BEDAVA KART KULLANDIĞIM İÇİN SÜRÜCÜ BANA TEPKİ GÖSTERDİ”

Çekmez, olayın yaşandığı gün oruçlu olduğunu kaydederek, “İftarda tatlı yemek için Atatürk Caddesi'ne gidip tatlı aldım. Tekrar eve gitmek için otobüse bindim. 74 yaşındayım ben de emekli tır sürücüsüyüm. Otobüse binince kartımı bastım ama bedava kart olduğu için sürücü bana tepki gösterdi. ‘Neden bedava biniyorsunuz? Para verin?’ dedi. Gittim yerime oturdum ama buna rağmen inmemi istedi. Ben de inmedim. Daha sonra birden arabayı durdurup yanıma geldi, suratıma vurdu. Sonra da beni tutup aşağı fırlattı. Kafam lastiğe geldi. Lastik olmazsa çok daha kötü olabilirdi” dedi.

“BEN ALKOLLÜ DEĞİLDİM, ORUÇTUM”

Yaşanan olayın ardından yürüyemediğini belirterek gözyaşlarına boğulan Aydın Çekmez, “Şoför benim alkollü olduğumu söylemiş. Ramazan ayındayız. Ben oruç tutuyordum. İftar için eve gidiyordum. Olaydan sonra zaten hastaneye gittim. Hastane kayıtlarında da var bu. Ben alkollü değildim. Ben de bir sürücüyüm ama onun yaptıkları çok zoruma gitti. Sürücüye ceza verdikleri için Kooperatif Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Yaşlılara bu tür şeylerin yapılmaması gerekiyor. İnşallah bir daha olmaz” diye konuştu.

Gören yaşlı adamın yardımına koştu Halk otobüsünden zorla indirip...
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