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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
15.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Otobüste tacize Yargıtay gerekçesi: Ses etmemiş tanık yok yanlış anlama

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Otobüste tacize Yargıtay gerekçesi: Ses etmemiş tanık yok yanlış anlama

Ankara'da yaşayan bir kadın, dava dosyasında yer alan bilgilere göre, 2015 yılında işe gitmek isterken halk otobüsünde tacize uğradı.

Şikâyet üzerine Ankara Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa ‘basit cinsel saldırı’dan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Temyiz için dosya Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi’ne gitti. Daire, davayı sanığın lehine bozdu. Gerekçe olarak mağdur kadının ses çıkarmamasını, tepki göstermemesini gösteren Yargıtay’ın geçtiğimiz günlerde taraflara tebliğ edilen kararında özetle şöyle denildi:

‘TANIK DA BULUNMUYOR’

“Otobüste oldukları esnada sanık tarafından katılana (mağdur kadına) yönelik basit cinsel saldırı eyleminde bulunulduğu iddiasıyla yapılan yargılamada, sanığın atılı suçlamayı kabul etmemesi, (mağdurun) eylem sırasında sanığa herhangi bir şekilde tepki göstermemesi, kalabalık olduğu iddia edilen otobüste katılanın iddiasına ilişkin tanık bulunmaması, sıkışık ortamda gerçekleşen temasın yanlış anlaşılma ihtimalinin bulunması ve tüm dosya içeriği nazara alındığında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair (mağdurun) yan delillerle desteklenmeyen soyut iddiası dışında cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraatine.”

KARŞI OY: KATILMIYORUZ

Dairenin iki üyesi ise karara karşı oy kullandı. Karara muhalif üyelerin görüşü ise şöyle: “Mağdur ile sanığın aynı otobüse bindiği, otobüs aşırı kalabalık olduğu için sanığın kapının önünde katılanın ise merdivende ayakta durdukları, bu sırada sanığın ön tarafı ile müştekinin sağ kalçasına sürekli sürtünmeye başladığı, sanığın bir eliyle tutunurken bir eliyle de cinsel organını mağdurun kalçasına sürttüğü, bunun üzerine katılanın sanığa ‘ne yapıyorsun’ diyerek tepki göstermesi üzerine sanığın biraz geriye çekildiği, bu şekilde sanığın üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından mahkûmiyetine dair kararın onanması gerektiği düşüncesinde olduğumuzdan sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyoruz.”

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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