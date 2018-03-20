Otobüste öğrencileri taciz edip mastürbasyon yaptı

DÜZCE’de, özel halk otobüsünde önündeki koltukta oturan iki kız öğrencinin saçlarına dokunarak mastürbasyon yapan İ.S. (37), araçtan indirilip yolcular tarafından dövüldü. Polis tarafından gözaltına alınan ve çantasından kadın iç çamaşırları çıkan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İğrenç olay, önceki akşam saatlerinde Düzce Üniversitesi Kampüsü ile Düzce kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. OTOBÜS ŞOFÖRÜ DURUMU FARK ETTİ İddiaya göre, Beçi Yörükler Mahallesi’nden otobüse binen İ.S., önündeki koltukta oturan iki kız öğrencinin koltuğun arkasına sarkan saçlarına dokunarak mastürbasyon yapmaya başladı. Otobüs sürücüsü durumu fark edince, aracı durdurdu. ARAÇTAN İNDİRİLDİ, YOLCULAR DÖVDÜ Otobüsten indirilen İ.S., yolcular tarafından dövüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, İ.S.’yi gözaltına aldı. ÇANTASINDAN KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARI ÇIKTI Aramada, şüphelinin çantasından kadın iç çamaşırları çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.S., tutuklanarak cezaevine konuldu.