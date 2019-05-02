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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
DHA
02.05.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Otobüste kadını taciz etti, yolcular yakaladı! Sözleri şoke etti: 'Yaptık bir hata'

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Adana'da belediye otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen ismi açıklanmayan kişi, yolcular tarafından etkisiz hale getirilip çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Otobüste polis gelene kadar yaşananlar, tacize uğradığını öne süren kadın tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kent merkezinde Belediyeevleri hattında çalışan 125 numaralı belediye otobüsünde bir kadın, taciz edildiğini söyleyerek çığlık attı. Bunun üzerine diğer yolcular, şüpheliyi yakalayıp polise haber verdi. Yolcular, polis gelene kadar şüphelinin kollarını arkada tutarak kaçmasına engel oldu.

Bazı yolcular, direnmeye kalkan şüpheliyi tartakladı. Tacize uğradığını söyleyen kadın ise şüphelinin görüntüsünü çekerek, "Bütün Türkiye seni görsün. Senin gibiler yüzünden sokağa çıkamaz olduk. Çoluğumuzu çocuğumuzu dışarı bırakamıyoruz" dedi.

Bu arada taciz şüphelisi ise kadına dönüp, "Yaptık bir hata. Bir daha olmaz. Yaşım çok genç, beni bırakın gideyim. Bir yanlış yaptım" diye konuştu.

Gelen polislerden biri "Ne yaptın sen'' deyince şüpheli, "Bir defa yanlışlıkla yaptım. Hepsi üzerime çöküyor. Bir defa yanlışlıkla teyzeye değdim abi" diye cevap verdi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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