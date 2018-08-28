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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.08.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

Otobüste çantasını unuttu, şoföre saldırdı: 'Ne yapacağımı şaşırdım'

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Manisa'da iddiaya göre otobüste çantasını unutan bir kadın, çantasını geri getiren halk otobüsünün şoförünü darp etti. Kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisini de tekmeleyen kadın yolcu, diğer yolcuların araya girmesiyle güçlükle otobüsten indirilirken, olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüs şoförü Serhat Gürkan, “Elindeki şişe ile saldırınca ben ne yapacağımı şaşırdım” dedi.

Olay, dün gece 21.15 sıralarında Manisa Şehirlerarası Oto Terminali'nde meydana geldi. 45 D 0151 plakalı halk otobüsü ile Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi-garaj istikameti seferini yapan Serhat Gürkan, yolcularını garajda bıraktı. İddiaya göre seferine devam eden Gürkan, bir yolcunun araçta çanta unutulmuş uyarısı üzerine tekrar garaja döndü.

Çantayı otobüste unutan kadın yolcuya vermek için kapıyı açan halk otobüsü şoförü Gürkan, İ.B. isimli kadının cam şişeyle saldırısına uğradı. Saldırı karşısında kendisini korumaya çalışan Gürkan ile İ.B.'yi bir güvenlik görevlisi ayırmak istedi.

Otobüste çantasını unuttu, şoföre saldırdı: Ne yapacağımı şaşırdım
İddşaya göre, Gürkan'a saldıran İ.B. daha sonra kendisini ayırmak isteyen güvenlik görevlisine de tekme attı. İ.B., diğer yolcuların da araya girmesiyle güçlükle otobüsten indirildi. Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlıkla suçlanarak darp edilen otobüs şoförü Serhat Gürkan, karakola giderek kadın yolcu İ.B. hakkında şikayetçi oldu.

Otobüste çantasını unuttu, şoföre saldırdı: Ne yapacağımı şaşırdım
“Şişe ile saldırınca ben ne yapacağımı şaşırdım”

Olayın şaşkınlığını üzerinden atamadığını ifade eden otobüs şoförü Gürkan, “Dün gece bir kadın bindi aracıma. İnerken çanta ve eşyasını unutmuş. Benim bir yolcum fark etti. Bana söyler söylemez çantasını vermek üzere geri döndüm. İnsanlık olsun diye dönüp geri vereyim dedim. Geri döndüğümde garajda gördüm. Çantasını ve eşyalarını vermek için direk kapıyı açtım. Direk elindeki cam şişeyle bana 'Hırsız eşyalarımı alıp kaçtın' diyerek saldırmaya başladı. Beni hırsızlıkla suçladı. Şişe ile saldırınca ben ne yapacağımı şaşırdım. İnsanlar acaba bu ne yaptı da saldırıya uğradı gibisinden baktı. Şikayetçi olacağım. Gereken neyse yapılmasını bekleyeceğim” diye konuştu.

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