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    Ölümlere neden olmuştu.. Bayram öncesi yakayı ele verdiler

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    29.05.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da düzenlenen operasyonda, mazotlu araçlarda yakıt olarak kullanılan 24 bin 400 litre on numara yağ ele geçirildi. Geçmişte otobüs yangınlarına sebep olmasıyla sık sık gündeme gelen on numara yağları yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şehirler arası otobüslere satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

    Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda, bayram öncesi hazırlanan on numara yağların piyasaya sürülmek üzere olduğu yönünde bilgi aldı.

    Ölümlere neden olmuştu.. Bayram öncesi yakayı ele verdiler Alınan bilgi üzerine çalışma başlatan ekipler Tuzla, Başakşehir ve Bağcılar’da operasyon başlattı. Adreslerde kasalarındaki tanklarda on numara yağ bulunan 4 araç ele geçti. Tanklarda 24 bin 400 litre on numara yağ olduğu anlaşıldı.

    4 kişi gözaltına alındı. On numara yağların şehirler arası otobüslere satılmak üzere bayram öncesi hazırlandığı belirlendi. Geçmiş tarihlerde on numara yağ kullanan bazı otobüsler alev almış ölümlere neden olmuştu.

    Etiketler: otobüs yangını , on numara yağ operasyonu , gündem
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