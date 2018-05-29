Ölümlere neden olmuştu.. Bayram öncesi yakayı ele verdiler

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda, bayram öncesi hazırlanan on numara yağların piyasaya sürülmek üzere olduğu yönünde bilgi aldı.

Alınan bilgi üzerine çalışma başlatan ekipler Tuzla, Başakşehir ve Bağcılar’da operasyon başlattı. Adreslerde kasalarındaki tanklarda on numara yağ bulunan 4 araç ele geçti. Tanklarda 24 bin 400 litre on numara yağ olduğu anlaşıldı.

4 kişi gözaltına alındı. On numara yağların şehirler arası otobüslere satılmak üzere bayram öncesi hazırlandığı belirlendi. Geçmiş tarihlerde on numara yağ kullanan bazı otobüsler alev almış ölümlere neden olmuştu.