Otobüs sürücüleriyle motosikletçilerin gizli antlaşması

İstanbul’da ne zaman rüzgar şiddetini arttırsa, otobüsçülerle motosikletçilerin gizli antlaşması devreye girer. Otobüs şoförleri, motosikletçileri özellikle Boğaz köprülerinde daha fazla hissedilen rüzgardan korumak için gönüllü kalkan olur.



Rüzgarın geldiği yönde otobüs, korumasında da motosiklet hızlarını düşürerek birlikte hareket eder.



Köprüyü kullanan motosikletçiler de, otobüsçüler de bu antlaşmayı her zaman uyar. Motosikletçi ile otobüsçünün antlaşması köprüyü geçene kadardır.



Köprünün bitiminde her ikisi de birbirini korna çalarak selamlar.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de şiddetli yağmur ve rüzgarın etkili olduğu saatlerde köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsü bir otobüsü kendisine siper ederek ilerlemeye çalışırken o anlar kameralara yansıdı.



Şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle görüş mesafesi düşerken, araç sürücüleri güçlükle köprüde ilerledi.

VİTESİ DÜŞÜRÜN

Motosiklet Eğitmeni Rahmi Barutçu, özellikle rüzgarın hızla estiği yağışlı günlerde motosikletçilere bir alt vitesi kullanma tavsiyesinde bulunarak, “Yapılan genel bir hata var. Yağışlı ve günlerde motosikletin vitesinin yükseltilmesinin lastiği kaymaktan kurtaracağı düşünülür, oysa öyle değil. Tavsiyem böyle durumlarda vitesin alçaltılmasıdır. Motosiklet böylece yüzeye daha iyi tutunur” dedi.